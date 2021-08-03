И все-таки она вертелась!

«Роскосмос» объявил, что неожиданный переворот МКС на 540 градусов — штатная ситуация. Американцев об этом не предупредили.



МКС. Фото: NASA

Жизнь все расставляет по своим местам. Не прошло и двух недель, как нам наглядно продемонстрировали, что может произойти в случае подписания проекта указа директора ФСБ Бортникова, о котором писала «Новая газета». Так уж вышло, что подавляющую часть информации о нештатной ситуации при выводе на орбиту, стыковке с МКС модуля «Наука» и дальнейших событиях неравнодушные, болеющие за отечественную космонавтику люди узнали из иностранных источников, в первую очередь связанных с НАСА. «Роскосмос» молчал — или лучше бы уж молчал.

В результате все сообщения СМИ потенциально нарушают положения скандального документа, и будь он принят, даже РИА «Новости», весьма добросовестно следившее за драмой на орбите, неизбежно стало бы «иностранным агентом». Как бы ни пытались чиновники скрыть реальность, она проступила через фигуры умолчания — ведь МКС управляется совместно, и вся информация о происшествиях, связанных с ней, равно принадлежат участникам этой беспрецедентной программы международного сотрудничества. А в США совершенно другие принципы обращения с информацией, и заткнуть рот американцам наши менеджеры не могут. Но по порядку.

Первые сообщения о проблемах, возникших сразу после выведения «Науки» на низкую орбиту, попали в наши СМИ 22 июля, через сутки после ее запуска. Канал Science & Future в Яндекс.Дзене и «Московский комсомолец» сообщили, со ссылкой на источники в индустрии: на низкой орбите у модуля «Наука» не получено телеметрическое подтверждение раскрытия антенны № 1 системы «Курс-А» и раскрытия стыковочной мишени, датчики инфракрасного горизонта ИКВ и несколько двигателей системы ориентации выдали состояние «авария». Наша редакция также получила подтверждение этих проблем не только из индустрии, но и от источников в правительстве. Вся эта информация, кстати, полностью соответствует пункту 58 проекта приказа Бортникова: «Сведения о программах международного сотрудничества в области космической деятельности, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе», могут быть использованы «против безопасности Российской Федерации».

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Космонавты волновались за модуль, обсуждали проблемы в закрытых группах в соцсетях, держали пальцы скрещенными, радовались, когда орбиту «Науки» удалось поднять с помощью двигателей коррекции, а «Роскосмос» прижал уши и затаился. Но в СМИ из США быстро попала аудиозапись весьма драматичных переговоров российских космонавтов с Хьюстоном. А после того, как наш ЦУП отложил отстыковку модуля «Пирс» от МКС (очистка причала для «Науки»), стало ясно, что все подтверждается.

Это «совместное хозяйственное ведение» РФ и США, положенное в основу проекта МКС, сделало ситуацию прозрачной для всего мира, не только для российских читателей.

Как выразился по этому поводу один из наших собеседников в космической индустрии: «Если вдруг будет осуществлен проект национальной орбитальной станции РОСС, кто поделится с российским обществом правдивой информацией о ее работе? Ответ — никто. «Роскосмос» там может делать что угодно».

К счастью, невзирая на волнение в ЦУПе, модуль «Наука», начатый при строительстве как дублер модуля «Заря» еще в 1995 году (запуск к МКС по плану — 2007 год), 29 июля успешно пристыковался к МКС. Но далее события начали развиваться так, что наши чиновники уже не могли себе позволить молчание, и началось натуральное «информационное противостояние» с американскими партнерами.

Через несколько часов после стыковки космонавт Олег Новицкий сказал в ЦУП о незапланированном включении двигателей модуля. МКС получила импульс и начала разворачиваться в пространстве, что немедленно подтвердило НАСА на своих информационных ресурсах. После включения двигателей служебного модуля «Звезда» и пристыкованного к МКС корабля «Прогресс» станцию вернули в штатное положение, и «Роскосмос» был вынужден сообщить, что открытие люков «Науки» в связи с незапланированной ситуацией переносится на сутки.

Тут надо заметить, что наша космическая индустрия не может пожаловаться на злорадство или излишнюю болтливость партнеров по проекту МКС, как это иногда случается в других областях. Ведут они себя в высшей степени корректно, как и все американцы, причастные к космосу. И трудности наши находят у них сочувствие.

Все прекрасно понимают, что модуль «Наука» залежался в цеху, имел ряд серьезных проблем, в том числе с топливной системой. Все участники программы МКС знают, что гарантийный ресурс «Науки» вырабатывался без пользы, а имевшие место в прошлом ЧП могут принести на станцию новые проблемы. Никто не играет на этом стечении обстоятельств. В ответ на поток безобразных высказываний, вроде реплики о батуте, Илон Маск поздравил Рогозина. Тот на следующий же день сходил на радиостанцию «Комсомольской правды» и сообщил, что ждет американского визионера в гости в Москву.

Казалось бы, можно забыть про досадную неприятность — незапланированный разворот МКС — и начать настоящее сотрудничество. В топ-менеджменте НАСА даже заявили, что подобные эксцессы бывали и в прошлом. Руководитель полета Владимир Соловьев объявил, что «из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом». Жизнь космонавтов, по уверениям руководителя программы МКС в НАСА Джоэла Монталбано, в ходе инцидента была вне опасности: «Сейчас мы не заметили никаких повреждений». Это ли не корпоративная международная солидарность?

Однако вскоре выяснилось, что

отклонение станции было не 45 градусов, как сообщалось вначале. Похоже, партнеры нас щадили. МКС вращалась около сорока минут и совершила весьма замысловатый маневр с поворотом в нескольких осях.

Основное вращение проходило по тангажу на 540 градусов, о чем и сообщил в Twitter руководитель полетов НАСА Зебулон Сковилл.

В данном случае это «переворот через голову» вдоль продольной оси всей сложносочетанной конструкции МКС! Вероятно, чтобы сгладить скандал, НАСА быстро изменило позицию и отрицает сложное вращение, уверяя, что станция очень аккуратно вращалась, как гимнаст вокруг перекладины, — строго по тангажу. Наши источники, независимые эксперты по космической баллистике, так оценили ситуацию:

Вращение МКС от нештатного включения ДУ «Науки» шло по всем трем осям: и по тангажу (pitch), и по вращению (roll), и по рысканию (yaw).

«Мы не можем утверждать, что этот график верен. Но по одному углу вращаться невозможно, когда нештатно работающий двигатель (или несколько) стоит на одном из концов сложной конструкции. Для этого вектор силы тяги двигателя должен строго лежать в плоскости угла тангажа и не проходить через центр масс МКС, который после пристыковки априори сместился. Да, на МКС есть системы стабилизации, но они компенсируют малые возмущения по вращению, а тут явно не тот случай. Система координат, в которой отсчитываются углы и которая трехмерное вращение МКС в целом разделяет на три угла — тангаж, рыскание и вращение, — это условная система координат.

У МКС сложная конструкция (посмотрите на фото, где у нее хотя бы центр масс?!) Представить, что в этой условной системе координат вращение шло только по одному углу? Невероятно».

МКС. Фото: NASA

Ровно к таким же выводам очень быстро пришли и американские энтузиасты астронавтики. Можно только восхищаться, какие люди отслеживают там каждую эволюцию огромной конструкции МКС на основании регулярно публикуемых (часто online!) НАСА данных. Они самостоятельно создают программы, которые графики НАСА превращают в трехмерную анимацию.

В итоге их дискуссии были собраны в ролик, демонстрирующий вращение МКС в результате «некоторого видоизменения ориентации комплекса в целом», как деликатно выразился в ЦУПе Владимир Соловьев.

Таким образом,

станция летела как кошка, которую закрутили от хвоста через голову, да еще и вдоль позвоночника и поперек тела.

Кошка бешено крутит хвостом в обратную сторону, компенсируя момент вращения, а у МКС и пристыкованных кораблей есть для этого двигатели. Почему же это так важно? Потому что такие кувырки уже небезобидны.

Они подвергают нагрузкам всю конструкцию, собранную усилиями многих стран и набитую сложнейшим оборудованием, в том числе для жизнеобеспечения космонавтов. Теперь надо уже проверять, не нанесли ли эти кувырки ущерба, не создали ли дополнительных рисков нештатных ситуаций, как обтекаемо называют космонавты аварии на орбите.

Отдельные предметы тоже могут вести себя не так, как планировали при загрузке. На флоте ввиду подобных обстоятельств немедленно отдают команду «Закрепить имущество по-штормовому!». Недаром при входе Олега Новицкого в модуль из люка «Науки» вылетел болт.

Вполне возможно, что это тоже результат нештатного вращения. От греха подальше НАСА перенесла запланированный на следующий день старт к МКС корабля Starliner. Он и в прошлом полете не сумел пристыковаться, так что лучше уж подождать, пока русские не сообщат, что на МКС после аварийной акробатики все в порядке.

В таких обстоятельствах «Роскосмосу» уже не до дружбы народов. Надо показать, что все в порядке и мы ни при чем. Наша славная космическая корпорация издала заявление, что старт американского корабля отложен из-за погоды. То есть Рогозин лучше знает, чем НАСА.

Американские партнеры дали понять, что ждут расследования инцидента. И тут их ждал сюрприз: «Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная».

Ситуация удивительная, я задал вопрос нескольким космонавтам:

разве никому не интересно, почему вдруг включились двигатели и неужели это действительно штатная ситуация? А если повторится?

Ответы мне дали примерно такие: «Интересно всем! Но не выгодно руководству «Роскосмоса». Рогозин включил дурака. Руководители «Роскосмоса» не имеют элементарного технического образования, заработанная десятилетиями репутация РФ как надежного и уважаемого партнера в проекте МКС рассыпается на глазах».

По сообщениям наших источников, создана комиссия по инциденту во главе с Соловьевым. А НАСА уже проводит анализ: возможно превышение нагрузок на узлы солнечных батарей. Вроде как будут сокращать им гарантийный срок работы. Если окажется, что это ошибка кого-то в ЦУП, вопрос в другом: в ответственных операциях (а включение двигательной установки именно таково) должна быть «защита от дурака».

Воевать по этому вопросу с НАСА в эфире «Роскосмосу» непросто. Американское агентство ведет непрерывные открытые трансляции, постоянно несущие массовый, без преувеличений, международный характер. И про падение давления в нашем модуле «Звезда», и про продувку топливной системы «Науки» (топливо — гептил), про временный переход в американский сегмент, про то, что финансирование МКС гарантировано только до 2024 года (вместе с многострадальной «Наукой»).

Вся жизнь в прямом эфире и действие подзаконных актов ФСБ РФ на нее не распространяются.

А у наших только Twitter Рогозина, да канал Telegram у «Роскосмоса».

Остается добавить, что запуск, как оказалось, не испытанного до конца на земле, «сырого» модуля «Наука» коррелирует с подготовкой к скорой съемке кино на МКС. За него ратует Рогозин, он в сердцах даже снял из-за него с должности дважды Героя России. Модуль «Наука» крайне важен для съемок и как интерьер, и как средство обеспечения процесса.

Ведь двое актеров могут и не попасть в американский сегмент. И вовсе не из-за русофобии, а потому, что они не сдали на соответствующий допуск. Все это реальные риски для МКС, ради фильма, в котором Дмитрий Олегович продюсер. Впрочем, в РФ и не такие конфликты интересов остаются без рассмотрения. Тем более грядет приказ директора ФСБ, по которому все содержание этой статьи будет рассматриваться как «возможно, наносящее ущерб безопасности Российской Федерации».

Валерий Ширяев

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