Мнение: Огороды при хрущевках

У Девола как всегда хлестко – про пенсии в России.

“В урановом руднике средняя пенсия на 2021 год составила 15 с копейками тысяч рублей. Медианная, судя по всему (дармоеды-вахтеры получают пенсии равные окладу), еще ниже. Это в принципе столько, сколько в нищей Болгарии (155 евро), где нет ни полезных ископаемых, ни промышленности, ничегошеньки. В нищей Сербии средняя пенсия выше, чем в РФ – 220 евро. Зато Албанию Путинленд обгоняет, но чуть-чуть – там около 120 евро средняя пенсия.

В Словакии средняя пенсия – около 500 евро. Страна бедная, экономика фрагментарная. Природных ресурсов нет, 500 миллиардеров – тоже. Зато у РФ есть великодержавие, парады 9 мая в честь победы над теми, кого нельзя называть, и у рудника – самый крупный в мире флот из мега-яхт”.

Причем ведь 15 тысяч – именно СРЕДНЯЯ, то есть имеется и много ниже. У меня на фокус-группах в недавней Ярославской области были старушки – я только слушал и охреневал. Сидит такая бабушка, довольно живо всё обсуждает, а городок маленький, как почти везде в России – полугородок, полудеревня. И вот на вопрос о доходах бабуля говорит:

– Да ничего. У меня пенсия – 11 тысяч.

– А сколько за квартиру платите? – спрашиваю.

– Да 8 тысяч.

Я давно знаю, что в Москве (самом бедном городе России) – самая низкая плата за коммунальные услуги в стране – городская власть как может поддерживает бедных москвичей. Но все-таки всякий раз изумляюсь, слыша про то, сколько отваливают в провинции за право пользоваться своей протекшей канализацией и никаким отоплением. А потом до меня доходит:

– Стоп-стоп, – говорю я. – Валентина Ивановна, что вы такое говорите? А сколько ж у вас на жизнь тогда остается – 3 тысячи рублей в месяц??

– Ну да, – простодушно подтверждает старушка. И улыбается щербатым ртом. – У меня ведь еще и огород!

(это кстати, тоже интересная особенность российской глубинки, которую я отметил только в этот свой проезд: люди уже снова ВОВСЮ занялись огородами. Причем – даже в том, что у нас называется городами! Сейчас тут процветает такой феномен, как Огороды при Хрущевках! Удивительно. Но реально: им каким-то образом отводят всякие пустыри, народ их распахивает – и выращивает там все подряд, но в основном картошку)

– Как же вы живете-то на три тысячи??

– Ну, как… – вздыхает старушка. И опять улыбается.

В общем, пенсии по 500 евро (как в Словакии) России бы, конечно, не повредили.