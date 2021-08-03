Выданный в Сан-Марино сертификат о вакцинации «Спутник V» признан в Шенгенской зоне



1

минута

Это решение означает, что государство будут подключены к общей системе Евросоюза, и выданные там сертификаты могут приниматься на тех же основаниях, что и аналогичные цифровые документы ЕС, подтверждающие факт получения прививок. В настоящее время в Евросоюзе сертифицированы вакцины четырех производителей: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna.

«Рад видеть, что все больше стран прибегают к системе электронного сертификата ЕС о вакцинации от COVID-19. Мы принимаем активные меры по признанию сертификатов, выданных другими странами», — цитирует РФПИ еврокомиссара Дидье Рейндерса.

Вакцинация препаратом «Спутник V» началась в Сан-Марино в феврале 2021 года, и на сегодняшний день большая часть населения республики получила обе дозы вакцины. Прививочная кампания позволила Сан-Марино стать первой страной в Европе, которой удалось снизить заболеваемость до минимуму и смертность от COVID-19 до нуля.

Исследование, проведенное в республике, не обнаружило серьезных побочных эффектов у 2,5 тысячи взрослых, получивших один компонент Спутник V, и у 1,2 тысячи человек, получивших два компонента.

Отметим, что признание сертификата, выданного на территории Сан-Марино, не означает прорыва «Спутник V» на Западе. Основным препятствием для одобрения российской вакцины в Евросоюзе является недостаток данных о возможных редких побочных эффектах, о чем, в частности, сообщил недавно авторитетный научный журнал Nature.

Ранее ВОЗ запросила дополнительные данные у Института Н.Ф. Гамалеи. В настоящее время проводится инспекция российских производственных площадок и учреждений, участвующих в клинических испытаниях. Уже было проверено девять объектов, ВОЗ выразила озабоченность по поводу одной производственной площадки.