 

Адвокат Чауса не знает, смогут ли доставить экс-судью на заседание ВАКС

03.08.2021, 21:06, Новости дня
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Он рассказал, что ему удалось пообщаться с Чаусом.

“Касательно самого заседания: в принципе, я с ним обсудил, мы готовы идти”, – отметил Кравец.

Позже в Telegram он уточнил, что адвокаты бывшего судьи на заседании ВАКС в среду будут, но неизвестно, сможет ли присутствовать сам Чаус.

“Касательно завтрашнего суда у меня еще нет информации, смогут ли его доставить и обеспечить необходимую защиту. Адвокаты будут”, – написал Кравец.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, на горячую линию СБУ обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина и представился Николаем Чаусом. Как утверждают в пресс-центре, Чаус попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности. В СБУ также напомнили, что с мая 2021 года следователи службы расследуют дело о похищении Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.

Кравец смог добиться встречи с ним только 1 августа. По его словам, Чаус “пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ”. 

ВАКС 1 августа начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения в виде содержания под стражей, но так как подозреваемого не было, заседание отложили до 14.00 4 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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