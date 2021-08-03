 

Киркорову запрещен въезд в Украину, несмотря на исключение из черного списка Минкульта – СМИ

03.08.2021, 21:06, Новости дня
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Запрет на въезд Киркорову в Украину действует с 7 июня этого года. По словам собеседника, Киркорова действительно исключили из черного списка Минкульта, однако СБУ не отменяла запрет певцу на въезд в Украину.

Киркорову на три года запретили въезжать на территорию Украины, указал источник.

Контекст:

О том, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины, стало известно 23 июня этого года. Киркоров называл украинский Крым “российским” и незаконно посещал полуостров. Киркоров назвал внесение в список “глупостью”, которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что “нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами”.

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский черный список артистов, то он будет этим гордиться.

Артист говорил в январе, что последние семь лет не может въезжать на территорию Украины, хотя в списке деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, его до сих пор не было.

Киркоров также находится в базе данных украинского сайта “Миротворец” за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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