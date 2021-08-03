 

В Киеве посетитель поджег кафе, потому что ему не понравилось обслуживание – полиция

03.08.2021, 21:06, Новости дня
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Ранее в полицию сообщили о пожаре в кафе на улице Шолом Алейхема. На место выехали патрульные, следователи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи.

Спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку обнаружили мужчину, который признался, что совершил поджог.

Мужчина объяснил полицейским, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить – разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала. 

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что мужчина был пьян – прибор “Драгер” показал 1,6 промилле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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