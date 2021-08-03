После введения годового тарифа новыми клиентами ГК “Нафтогаз України” стали более 150 тыс. домохозяйств

Кроме цены, на выбор клиентов влияют также простота процесса смены поставщика газа и удобство онлайн-сервисов, отметила директор по маркетингу “Нафтогазу” Анна Швед.

В настоящее время ГК “Нафтогаз України” обслуживает более 1,6 млн клиентов (включая клиентов поставщика “последней надежды”), что равно 13,5% розничного рынка, подчеркнули в компании.

Контекст:

2 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал появление годовых контрактов с фиксированной ценой на газ во втором квартале 2021 года. Он должен стать следующим шагом после открытия рынка природного газа в августе 2020 года и защитить население от резких колебаний цен, отмечал глава Кабмина.

5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о введении годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.

7 апреля НКРЭКУ внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа. С 1 мая по умолчанию введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. В то же время газсбыты могут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

Специализированный сайт “ГазПравда” писал, что годовой фиксированный тариф ГК “Нафтогаз України” составляет 7,96 грн за м³. Годовые цены остальных компаний колеблются от 7,80 грн до 13,50 грн за кубометр.

Шмыгаль говорил 18 июня, что несмотря на значительные колебания цен, повышение стоимости газа в годовом тарифе “Нафтогазу” для населения не предвидится.

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