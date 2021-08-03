 

“Не забудем, не простим!” Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция памяти погибшего активиста Шишова

03.08.2021, 21:06, Новости дня
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Под зданием собралось около 200 человек. Пришли белорусские эмигранты, сотрудники “Белорусского дома в Украине”, а также, отмечают “Ґрати”, представители “Нацкорпуса” и других украинских националистических организаций. 

Участники скандируют “Жыве Беларусь”, “Не забудем, не простим!” “Герои не умирают, пока их помнят”. Люди держат фото Шишова, на которых написано “Светлая память герою свободной Беларуси”.

Напротив белорусского посольства установлены фотографии Шишова и других погибших оппозиционеров в цветах и лампадках.

Девушка погибшего Божена Жолудь выступила перед участниками акции. Она обратилась ко всем белорусам и сквозь слезы призвала их брать в руки оружие, поскольку мирно победить режим не получится. 

После ее речи участники акции зажгли фаеры и дымовые шашки в белых и красных цветах. 

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром на ежедневную пробежку и не вернулся. 

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

Европейские политики также считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. 

“Белорусский дом в Украине” – общественная организация, которая помогает белорусам с жильем и трудоустройством. Шишов стоял у истоков ее создания. Он переехал в Украину осенью 2020 года, после участи в протестах против фальсификации выборов в Беларуси в августе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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