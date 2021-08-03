 

Татьяна Навка умилила подписчиков снимком с отдыха: “Мое настоящее будущее”

03.08.2021, 21:02, Разное
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Известная фигуристка Татьяна Навка разместила на личной странице в Instagram романтическое фото, сделанное на отдыхе в Греции. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
В настоящее время олимпийская чемпионка наслаждается отдыхом в Греции, на одном из островов в Эгейском море. Компанию Татьяне Навке составили её дочери Александра и Надежда, а также падчерица Елизавета Пескова. Красотки любуются дивными видами чудесной Эллады, бродя по побережью. На опубликованном снимке хозяйка аккаунта в сопровождении дочек стоит спиной к зрителю на фоне желтого песка и голубой морской глади, устремив свой взгляд вдаль. “Мое настоящее будущее”, – таким сентиментальным слоганом сопроводила изображение Навка.

Многочисленные фолловеры весьма прониклись романтическим настроем фотоснимка. Они пожелали знаменитости самых прекрасных мгновений в жизни и отдельно высоко оценили живописный ракурс пейзажа.



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