 

Екатерина Волкова удивила поклонников неожиданным пожеланием: “Буду голодать”

03.08.2021, 21:02, Разное
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Популярная актриса Екатерина Волкова разместила на личной странице в Instagram публикацию, которую сопроводила весьма неожиданным откровением. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Стоит отметить, что 47-летняя артистка всегда отличалась достаточно стройной фигурой и моложавым внешним видом. Не так давно в своем микроблоге Екатерина Волкова опубликовала фотоснимок, фоном которого служит простой интерьер террасы загородного дома. В кадре телезвезда, облаченная лишь в открытый купальник бирюзового оттенка, расположилась полулежа на пластиковом шезлонге, прикрытом небрежно наброшенным большим полотенцем. Однако, судя по сопровождающей фото тираде, выяснилось, что красотка вовсе не в восторге от своих форм и планирует прибегнуть к определенным мероприятиям по похудению. “Отправлю детей в лагерь – буду голодать! Очень хочется. Кто со мной? На три дня?” – задекларировала свои намерения хозяйка аккаунта.

Изображение взято с: [email protected]
Примечательно, что немалое количество фолловеров выразило свой протест стремлению актрисы избавиться от лишних килограммов: по мнению упомянутой категории подписчиков, звезда экрана в настоящее время пребывает в отличной форме, и лишнее похудение может лишь навредить. Впрочем, большинство поклонников отнеслось к намерениям любимицы вполне лояльно, а некоторые из них даже вызвались принять участие в её анонсированном “флешмобе”, но – лишь “мысленно”.



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