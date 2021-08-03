 

Мнение: Россия высылает эстонского дипломата

03.08.2021, 20:48, Разное
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МИД РФ объявил, что РФ высылает еще одного эстонского дипломата по июльскому дело о шпионаже.

Как уже сообщалось, 7 июля был объявлен «persona non grata» консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам.
Однако наши призывы не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил «persona non grata» сотрудника посольства России в Эстонии.
В этой связи Посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности «persona non grata» объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации.
Предлагаем эстонским партнёрам остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4834094 – цинк

Лятте повязали 6 июля в Питере, где он пытался получить закрытую информацию о планах России связанных с Арктикой, а также о перемещении российских войск у границы с Украиной и учениях в Южном Военном Округе, в период концентрации украинских войск на линии фронта с ДНР и ЛНР. Также Лятте собирал информацию о дислокации российских войск, военных базах, настроениях личного состава и его материально-техническим обеспечением.
Разумеется, Лятте вполне осознавал, что занимается банальным шпионажем. История обычная – шпион под прикрытием дипломатического статуса.
Интереснее другое. В сборе информации о ВС РФ ему содействовал "Комитет солдатских матерей Санкт-Петербурга". Взамен Лятте обещал своим пособникам организовать выезд в Европу общественного активиста Александра Шварца, который до закрытия сетки Навального, состоял в ныне запрещенной организации.

Сам Лятте ранее тусовался на митингах Навального, попав зимой в скандал, когда эстонский консул участвовал в протестах за Навального в Питере, где прошествовал в колонне протестующих выкрикивая лозунги в поддержу Навального. Что удивительно, после того раза его из РФ не выгнали, а только предупредили. Представьте себе, если бы скажем российский дипломат принял участие в митингах в Париже с требованием отставки Макрона, где он нацепил бы желтый жилет и прошествовал в колонне с криками "Макрон уходи!". Или например, посол России в США пойдет на митинг трампистов с плакатом "Выборы в США сфальсифицированы! Байден фальшивый президент!" Долго бы такой дипломат задержался бы во Франции или США? В общем, либеральничают у нас с этой публикой.
Ну а так, эстонский консул совсем распоясался, пошел в разнос и попался контрразведке на сборе секретной информации, после чего его наконец то погнали.

Эстония разумеется сделала вид, что Лятте выгоняют просто так и выслала в ответ российского дипломата. В Москве решили еще раз указать, что Лятте погнали не просто так и в ответ выслали еще одного дипломата, указывая, что если Эстония в ответ вышлет еще одного российского дипломата, Москва снова вышлет еще одного эстонского. И так далее.Если Эстония полезет  бутылку, то можно ожидать, что дипломатические отношения будут максимально минимизированы.

Источник: Colonel Cassad



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