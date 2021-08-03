Мнение: Принуждение бизнеса к феминизации, российский экспорт в США и рост промышленности

1. Успехи западных поборников многообразия впечатляют. Британские власти продолжают успешно навязывать своим компаниям гендерные и расовые квоты. Раньше обязательная доля женщин в правлении корпораций составляла одну треть, однако теперь эту норму решили повысить:

https://lenta.ru/news/2021/07/28/wom/

Британские и зарубежные компании, чьи ценные бумаги обращаются на регулируемом рынке в стране, должны будут соблюдать определенные требования к составу своего руководства либо разъяснять их невыполнение, следует из предложений Управления по финансовому регулированию (FCA) страны.

В ведомстве хотят изменить правила листинга, обязав компании на ежегодной основе отчитываться о гендерном и ином многообразии. Так, число женщин в правлении должно достигать не менее 40 процентов, при этом одна из них должна занимать высокий пост — быть главой компании, старшим независимым директором или главным финансовым директором. При этом допустимо также учитывать лиц, которые идентифицируют себя как женщины, уточнили в FCA. Помимо этого, как минимум один из членов правления должен быть не белым. В противном случае, от компаний потребуют объяснить недостаток таких лиц в руководстве.

В FCA рассчитывают, что правила должны вступить в силу к концу года. Изменения могут коснуться примерно 1100 компаний с листингом в премиальном и стандартном сегментах, уточнили в ведомстве. В начале года в основных компаниях Великобритании, входящих в индекс FTSE 350 Лондонской биржи, число женщин в правлении составляло около 34 процентов.

Мне кажется, многообразия по-прежнему недостаточно. Надо бы ввести ещё квоты на велосипедистов, филателистов, солипсистов, игроков в Майнкрафт, пацифистов, таксидермистов, людей ростом выше 2 метров, а также, разумеется, русских шпионов и туристов в Великобритании. Есть ещё много, очень много прискорбно недопредставленных групп…

2. Санкции санкциями, а бизнес бизнесом. США наращивают импорт из России по целому ряду направлений:

https://www.rbc.ru/economics/30/07/2021/6102ba9c9a79471f12445cc7

За пять месяцев 2021 года более чем на три четверти увеличился импорт российских нефти и нефтепродуктов в США. По другим сырьевым товарам закупки в долларовом эквиваленте тоже сильно выросли, несмотря на действующие санкции. <…>

В январе—мае 2021 года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% — с $3,8 до $6,7 млрд — по сравнению с тем же периодом прошлого года… <…>

Почти в полтора раза год к году вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней — до $1,6 млрд (с менее чем $1,1 млрд).

Импорт российских удобрений в США увеличился на 35%, до $0,5 млрд, а ввоз железа и стали из России повысился на четверть — до $0,7 млрд.

В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти $11,5 млрд, следует из данных Census Bureau.

3. Россия в этом году показывает отличные цифры промышленного роста. Особенно радует рост сектора обрабатывающей промышленности:

https://sdelanounas.ru/blogs/142564/

В июне промышленное производство в России выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%. За полгода рост составил 4,4% к январю-июню 2020 года, свидетельствуют последние данные Росстата.

По сравнению с первым полугодием 2020 года рост зафиксирован: у обрабатывающих производств — на 6,4%, в энергетическом секторе — на 8,6%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 21,9%. Несмотря на июньский рост, индекс производства за первое полугодие в сырьевом секторе оказался нулевым.

Есть и неприятный момент: косвенно рост производства подтверждается увеличением промышленного загрязнения воздуха:

https://lenta.ru/news/2021/08/02/vozduh/

В России увеличилось количество случаев высокого уровня загрязнения воздуха. За первое полугодие 2021 года население страны в четыре раза чаще страдало от опасного смога, чем за аналогичный период 2020-го. Токсичность окружающей среды побила 17-летний антирекорд. <…>

Согласно статистике, основанной на наблюдениях Росгидромета, подавляющая часть загрязнений высокого и экстремально высокого уровня с января по июнь 2021 года была сконцентрирована в шести регионах. Более 70 процентов инцидентов, связанных с низким качеством атмосферного воздуха, произошли в Красноярском крае (Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Канск). В список токсичных субъектов России также попали Оренбургская область (15 случаев), Архангельская область (12 случаев), Бурятия (7 случаев), Самарская область (4 случая).

Всего по стране за шесть месяцев 181 раз наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) опасных частиц в атмосфере — 161 загрязнение высокого уровня и 20 экстремально высокого. На Норильск пришлось 92 высоких и 19 экстремально высоких фактов ухудшения воздуха. Еще один случай чрезвычайной токсичности атмосферы зафиксировали зимой сразу в нескольких регионах Приволжья (Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областях). Население на указанных территориях заметило снег желтого и бежевого цвета.

Предыдущий пик по выбросам был в 2007 году, но тогда за аналогичный период выявили лишь 54 случая серьезного ущерба людям и экологии.