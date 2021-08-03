Его выпустили – Личное мнение
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Я не верю своим глазам, но суд всё-таки удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении из мест заключения фотографа Лошагина из Екатеринбурга.
Фото: Соцсети
Если честно, я не верила, что такое возможно. Лошагина осудили за убийство жены-модели, он вину не признал, всячески избегал наказания, ходил по телеканалам и мазался.
И вот — выходит на свободу. Предположу, что Собчак уже на низком старте — готовится к интервью с Лошагиным.
В шоке не только я, но и профессиональное сообщество. Адвокат Жорин рассказал о ситуации у себя в канале:
https://t.me/advokatzhorin/120
Что же получается, что достаточно 17-ти поощрений, чтобы выйти на свободу с чистой совестью?
Молодая девчонка в могиле. Её муж, отсидев 2/3 и так небольшого срока, выходит. Будет дальше жить — не знаю, отсудил ли он у матери покойной девочки свою долю в наследстве.
Фото: Соцсети
К Лошагину выстроится очередь ютубных интервьюеров. Заплатят, покажут толпе убийцу. Что будут чувствовать при этом близкие, мать девушки, предположить несложно. Дали 9 лет за убийство, отсидел 6, вышел и спокойненько заживёт дальше — вполне упитан, улыбается, счастлив.
Как такое возможно? Я не понимаю. А вы? Какое наказание для убийц вы считаете справедливым?
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Источник: Лена Миро
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