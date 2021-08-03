 

В Литве заявили о россиянах в числе нелегальных мигрантов из Белоруссии

03.08.2021, 20:32, Новости дня
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Среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть также граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении, сообщил во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире «Эхо Москвы».

«У нас был диалог с представителем РФ, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», – передает его слова РИА «Новости».

Адоменас добавил, что две трети нелегальных мигрантов являются гражданами Ирака. «И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами», – отметил он.

Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко.



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