 

В ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран

03.08.2021, 20:32, Новости дня
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Признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, сообщил представитель Еврокомиссии.

«Решение Еврокомиссии о признании эквивалентности COVID-сертификатов (с третьими странами) не означает признания каких-либо вакцин. Сертификат вакцинации Сан-Марино будет приниматься на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС для вакцины «Спутник V». То есть каждое государство в Евросоюзе самостоятельно принимает решение, снимать ли ограничения для лиц, которые имеют сертификаты вакцинации не получившими одобрения в Евросоюзе препаратами», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, «важно отметить, что наличие цифрового COVID-сертификата не является предварительным условием для въезда на территорию Евросоюза».

Представитель ЕК уточнил, что ЕК рекомендовала разрешать въезд тем, кто был привит одной из одобренных в ЕС вакцин или же препаратом из списка Всемирной организации здравоохранения, рекомендованных для экстренного применения.

«При этом статус вакцинации может быть подтвержден как европейским сертификатом, так и другим документом о вакцинации, решение по которому должны принимать непосредственно власти заинтересованной страны», – сообщил он.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V».



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