В рестораны и спортзалы Нью-Йорка решили пускать только привитых от COVID
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В Нью-Йорке рестораны и фитнес-залы будут закрыты для граждан, которые не прошли вакцинацию, сообщил мэр города Билл де Блазио.
Посетители и работники ресторанов и фитнес-залов Нью-Йорка должны будут предъявлять данные о прививке первым компонентом вакцины от COVID-19. Требовать подтверждение о вакцинации в ресторанах начнут в конце августа, переходный период продлится до середины сентября, информирует AP News.
Мэр уточнил, что Нью-Йорк стал первым крупным городом в США, где ввели подобные требование.
«Впервые в нашей стране вводится соответствующее требование. Подобные меры дают нам возможность более эффективно бороться с вирусом», – рассказал он.
В конце июля суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля.
Ранее власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса.
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