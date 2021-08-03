Мнение: Волжский синдром?
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Кучно пошло.
В Саратове полицейский подозревается в изнасиловании 18-летней девушки.
Уголовное дело возбудили после заявления девушки, которая утверждает, что 20 июля ее пригласили для проведения профилактической беседы в отдел полиции. По словам заявительницы, полицейский отвел ее в камеру для задержанных, где избил ее и изнасиловал.
Полицейскому поплохело, сейчас он находится в больнице.
А несколько дней назад в Самаре арестовали Антона Бесчетвертева, подполковника, начальника отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности управления МВД России по Самаре. Арестованный подозревается в убийстве 15-летней школьницы.
Что происходит? Полицию косит криминализация? Или на них так действую волжские просторы?
Если следующее громкое разоблачение полицейских произойдет в Волгограде или Казани, можно будет говорить про «волжский синдром»?
Или великая река Волга не причем? Это случайное совпадение, что и Самара и Саратов раскинулись на берегах Волги?
На снимках: Саратов и Самара. Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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