Мнение: Волжский синдром?

Кучно пошло.

В Саратове полицейский подозревается в изнасиловании 18-летней девушки.

Уголовное дело возбудили после заявления девушки, которая утверждает, что 20 июля ее пригласили для проведения профилактической беседы в отдел полиции. По словам заявительницы, полицейский отвел ее в камеру для задержанных, где избил ее и изнасиловал.

Полицейскому поплохело, сейчас он находится в больнице.

А несколько дней назад в Самаре арестовали Антона Бесчетвертева, подполковника, начальника отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности управления МВД России по Самаре. Арестованный подозревается в убийстве 15-летней школьницы.

Что происходит? Полицию косит криминализация? Или на них так действую волжские просторы?

Если следующее громкое разоблачение полицейских произойдет в Волгограде или Казани, можно будет говорить про «волжский синдром»?

Или великая река Волга не причем? Это случайное совпадение, что и Самара и Саратов раскинулись на берегах Волги?

На снимках: Саратов и Самара. Фотографии отсюда и отсюда

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