Больше, чем спорт: 5 книг об олимпийских чемпионах

“Коби Брайант. The Mamba Mentality. Философия моей игры”, Коби Брайант

Автобиография пятикратного чемпиона НБА, двукратного олимпийского чемпиона, легенды американского и мирового баскетбола — мощный заряд вдохновения для всех, кто хочет добиться высот, и не обязательно в спорте. Черная Мамба, как называют Коби, расскажет о своей жизни и поделится стратегиями саморазвития, которые помогали ему восстанавливаться после поражений, идти дальше и никогда не останавливаться на полпути к цели. В 2018-м Коби получил премию “Оскар” за лучшую анимационную короткометражку “Дорогой баскетбол”, написанную по его сценарию. Поэтому в художественной ценности книги тоже можно не сомневаться — Коби вложил в нее всю душу. А потрясающие кадры Эндрю Бернстайна, фотографа Зала славы НБА, позволяют насладиться не только откровенной исповедью Коби, но и красотой баскетбола — кто знает, может быть, после прочтения вы станете пристально следить за матчами лиги.

“Лионель Месси. Фанатская энциклопедия”

Лионель Месси не сходит с первых полос мировых СМИ — этим летом капитан сборной Аргентины вместе со своей страной завоевал Кубок Америки. Ни один разговор о футболе не обходится без упоминания самого знаменитого аргентинца планеты, и если вы хотите понимать спортивную повестку, фанатская энциклопедия о Месси — обязательное чтение. Месси сверхчеловечески неуязвим, его даже называют инопланетянином от футбола. Но у “инопланетянина” вполне земная история: в кратком изложении вы проследите всю его жизнь — от первого удара по мячу в родном городе Росарио до олимпийских побед и звания победителя Лиги чемпионов.

“Прыжок вверх. История возвращения к вершинам большого спорта после сокрушительного падения”, Дарья Клишина

Звезда легкой атлетики, чемпионка России и Европы, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину — даже те, кто не следит за спортивными таблицами, знают Дарью Клишину как одну из самых красивых атлеток. Она подписывает контракты с Coca-Cola, Nike и другими брендами, снимается для обложек журналов, а в инстаграме у нее более 350 тысяч подписчиков, которые будут с нетерпением ждать ее выступления на Олимпийских играх в Токио уже в начале августа.

Но путь к жизни мечты был непростым: не все знают, что на одном из важнейших этапов карьеры — при переходе из юниоров во взрослую сборную — Дарья перенесла вирусную пневмонию. Серьезные повреждения легких могли поставить крест не только на спортивной карьере, но и на полноценной жизни, но девушка показала впечатляющую силу воли. Она опробовала множество дыхательных гимнастик, методик из спортивной медицины и даже из аюрведы — пока не составила эффективную программу реабилитации для тех, кто перенес пневмонию. В автобиографии “Прыжок вверх” Дарья делится не только своими вдохновляющими правилами жизни, но и этой оздоровительной программой, которая будет полезна для всех, кто переживает постковидный синдром.

“Серхио Кун Агуэро. Рожденный побеждать. Моя история”, Серхио Кун Агуэро

История еще одного легендарного аргентинского футболиста, обладателя Кубка Америки 2021. Серхио Кун Агуэро дебютировал в матче за родную сборную всего в 15 лет, побив предыдущий рекорд — самого Диего Марадоны. Его опыт будет интересен и полезен не только фанатам, но и всем, кто задумывается о том, чтобы отдать ребенка в большой спорт. Перед вами первая автобиография Агуэро, где он предельно откровенно рассказывает о своих детских мечтах, юности, непростом пути на вершину спортивного Олимпа (Серхио — еще и олимпийский чемпион), о личной жизни и семье. Секрет его успеха, как и у всех героев нашей подборки, — в невероятном упорстве. “Я был рожден, чтобы побеждать” — говорит Серхио и передает эту уверенность в своих силах читателю.

“ЛеБрон, INC. Спортсмен, который заработал миллиард”, Брайан Уиндхорст

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс стал первым в мире баскетболистом-миллиардером. Причем дело не в гонорарах форварда — баскетбол не принес ему даже половины состояния. Леброн превратил свое имя в ценный актив, получил баснословную сумму за контракт с Nike, а его успешным инвестициям в стартапы позавидуют даже профессиональные финансисты. Книга “ЛеБрон, INC. Спортсмен, который заработал миллиард” будет интересна даже тем, кто далек от мира спорта: прежде всего, это впечатляющая история финансового успеха, вдохновляющий кейс по созданию личного бренда и бизнес-империи на своем имени.