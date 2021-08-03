Мнение: Научись ронять! (с)

Ого! Подцепил в ФБ, ничего не понял – но очень интересно!

“На днях мой приятель, ветеринар Московского цирка, рассказал между делом, методику обучения жонглировать.

Вот я как себе это представляла?

Главным делом – научиться следить за всеми шариками одновременно, посподручней бросать и половчее ловить. Что-нибудь типа такого. Ну и упражнения на это.

Упражнения есть.

Но не на это.

Сейчас расскажу, вы офигеете, как там это устроено.

Обучение начинается с того, что тебя долго, целенаправленно и упорно учат ронять. Вернее, игнорить неудачу.

Человек, оказывается, так устроен, что кушать не может, так ему нужен результат. Помните в фильме «Свой среди чужих..» Проховщиков на автомате ловит резко брошенный ему коробок? Вот типа того. Поймать, взять, добиться, получить – прошито в базовых настройках. Да так прошито, что человек готов все бросить, только бы поймать летящий коробок спичек.

Так жонглирование.

Первым делом учат – не ловить. Поэтому, первое упражнение – правильно кидать мячик и… не ловить. Он должен упасть. Второй мячик, третий.

Потом два мячика кидаются последовательно и так же падают. Потом – три. Долго и тщательно отрабатывается бросок. И только потом разрешается начинать ловить постепенно.

Оказывается, поймать – самое простое.

Самое сложное – не ловить. Потому что человек упорно хочет видеть успешный результат. А тут он в том, чтобы поймать.

И на этом этапе многие бросают и в жонглеры, короче, не идут. 🤣 Не могут преодолеть в себе сопротивление неудаче.

Состояние настолько мучительное, что нет.

Базовый страх неудачи прошит оочень глубоко. Так глубоко, что лучше ничего не сделать, чем допустить ошибку.

Этот способ обучения жонглированию не единственный далеко. Начинать с обучения ронять. Но один из самых эффективных и позволяет достигать виртуозных результатов впоследствие. Получаются настоящие цирковые артисты.

Довольно любопытно, неправда ли? Начинать обучения с того, чтобы целенаправленно научить человека не чокаться от возможных ошибок.

Возможно, поэтому ещё обучение детей намного эффективнее, чем обучение взрослых. Взрослый человек запрещает себе право на ошибку.

Не может уронить. Хоть ты тресни”.