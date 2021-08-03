Слезы пациентов с COVID-19 могут быть источником заражения



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О том, что SARS-Cov-2 может проникать в глаза и сохраняться там довольно продолжительное время, стало известно еще в начале пандемии. Так, итальянские ученые обнаружили SARS-CoV-2 в выделениях глаз пациентки, образцы которых они исследователи в связи с длительным конъюнктивитом. Патоген обнаруживался в слезах дольше, чем в мазках из носоглотки (27 дней), и был жизнеспособным. Позже врачи из Франции сообщили, что COVID-19 связан не только с конъюнктивитом, но и другими офтальмологическими патологиями — ретинопатией, невритом зрительного нерва и различными раздражениями слизистой глаза.

В новом исследовании, которое провели ученые из медицинского колледжа в Амритсаре, участвовали 120 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщила газета Times of India. У 60 из них проявились различные офтальмологические симптомы, в том числе конъюнктивит, воспаление и необычные слизистые выделения. У других 60 пациентов не было никаких признаков поражения глаз. Авторы исследования взяли образцы слезной жидкости всех участников и проверили их на наличие вируса с помощью ПЦР-теста.

Тестирование показало присутствие SARS-CoV-2 в образцах 21 пациента (17,5%), причем у 10 из них не было никаких офтальмологических симптомов. По мнению ученых, это указывает на то, что зараженные могут распространять инфекцию в том числе через слезы.

Авторы исследования отметили, что медицинские работники, особенно офтальмологи, должны соблюдать осторожность при осмотре пациентов и кроме маски надевать защитные очки.