В правительственном квартале Кабула прогремел мощный взрыв

По сведениям агентства, после взрыва последовала прерывистая стрельба. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности заявил, что причиной взрыва стала заложенная в автомобиль бомба. Предполагаемой целью была резиденция члена парламента, сказал собеседник.

Афганский портал TOLOnews пишет, что взрыв произошел в центре Кабула около 20.00 по местному времени.

В больнице скорой помощи Кабула сообщили о ранении шестерых человек. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Контекст:

Инцидент произошел на фоне из-за усиления влияния боевиков “Талибана” в Афганистане после начала вывода войск США.

Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, к 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, добавил Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

По сведениям Long War Journal, 1 августа талибы вошли в Ласхар-Гах, столицу провинции Гильменд. The Washington Post пишет, что “Талибан” контролирует не менее трети из 400 районов в Афганистане.

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