 

От имени Киевского апелляционного суда рассылают “повестки” с вирусом

03.08.2021, 20:12, Новости дня
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“Письма поступают с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда. Инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда”, – говорится в сообщении. 

У спам-рассылки есть вложение, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением.

В суде подчеркнули, что единственная официальная электронная почта, с которой могут поступать сообщения от суда – inbox @ kia.court.gov.ua

Суд намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить организаторов рассылки.

Контекст:

Об аналогичных мошеннических рассылках в июле предупреждала Нацполиция Украины.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

По данным Госспецсвязи, за первые полгода в Украине заблокировали 1,7 млн кибератак на госорганы страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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