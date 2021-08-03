 

В Мали грузовик столкнулся с автобусом, погибли почти 40 человек

03.08.2021, 20:12, Новости дня
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Местное агентство Mali24.info написало, что столкнулись автобус и грузовик, раненых доставили в больницу в Сегу. В министерстве говорят, что некоторые получили серьезные травмы. 

На место аварии приехали министр транспорта и инфраструктуры, министр безопасности и гражданской защиты Мали и губернатор Сегу Алассан Траоре. Власти страны призвали проверить старые автомобили.

По предварительным, причиной ДТП стал разрыв шины грузовика. Другое малийское издание Malijet пишет, что авария произошла из-за сломанного карданного вала и превышения скорости водителем тягача.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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