 

Врач рассказал о способах предотвратить тромбоз после вакцины от COVID-19

03.08.2021, 20:02, Разное
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Людям с хроническими заболеваниями, болезнями сосудов и нарушенной свертываемости крови следует проходить тщательное обследование перед вакцинацией от инфекции COVID-19. Так считает клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер.

Эдигер пояснил, что при выявлении риска возникновения тромбов врач выпишет пациенту препараты для разжижения крови. Их можно приобрести и самостоятельно: эксперт рекомендует пить Тромбо асс и Ксарелто за две недели до прививки и несколько недель после вакцинации, сообщают “Вести Подмосковья”.



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