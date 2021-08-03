Мнение: Без вреда для здоровья и статуса: Как правильно держать дистанцию

На оппозиционной полянке замечена подозрительная активность.

Пока Навальный, как выразилась Марина Бутина, «лежит как барин и не убирает за собой», Кац бойко регистрирует своих персонажей в депутаты. К чести экс-яблочника стоит отметить, что он довольно быстро понял, как деструктивен ФБКшный флер — начиная с экстремистского статуса и заканчивая сливом баз данных.

Дальше путаться с навальнистами, рассудил Кац, себе дороже — особенно в предвыборное время. Чтобы без шума и пыли пройти на выборы, достаточно соблюдать регламент. Возможно, для некоторых сторонников Алексея Анатольевича это покажется вопиющей нелепостью — где, скажите на милость, скандалы, разбирательства и выяснения отношений с истеблишментом? — но, если посмотреть на процедуру, то никаких вопросов не возникнет.

Возможно, Кац чуть позже и вернется к паразитированию на благодатной теме «главного оппозиционера всея Руси», но уж точно не раньше сентября 2021-го.

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