 

Генеральный прокурор США начал расследование против российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде

03.08.2021, 19:51, Разное
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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о начале специального расследования в отношении российских спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх в Токио.

Россиян подозревают в употреблении допинга, а также в неисполнении постановлений USADA и ряда других американских органов.

Гарланд не стал перечислять конкретных фигурантов дела, но намекнул, что расследование затронет и высокопоставленных чиновников МОК, допустивших участие российской сборной.

– Согласно федеральному законодательству Соединённых Штатов, употребление допинга, создание допинговых схем – экстерриториальное преступление… Это значит, что мы можем направить в Японию требование о депортации гражданина любой страны, если считаем достаточно обоснованной вероятность употребления им запрещённых препаратов, тем более на Олимпиаде, – сказал он в интервью New York Times.

Генпрокурор отметил, что расследование санкционировано Конгрессом после многочисленных жалоб спортсменов.

– Те результаты, которые показывают на Играх отдельные спортсмены ROC, расцениваются, как недопустимые и нереалистичные, а в некоторых случаях, возможно, спортсмены из России забрали себе медали, которые предназначались американским атлетам. Это очень серьёзное преступление против интересов Америки. USADA и Минюст выдавали прямые постановления, которые запрещали этим людям из России ехать в Токио, но они их проигнорировали и должны за это ответить, включая японских чиновников, – считает Гарланд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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