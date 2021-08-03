Мнение: Гексагональная схема Московского метро, оплата по лицу и автоматизация стройотрасли

1. Московское метро столкнулось с постоянно возрастающей, очень непростой и откровенно пугающей проблемой: из-за огромного числа уже построенных, строящихся и перспективных линий схема метрополитена стала настолько сложной, что её почти невозможно изобразить так, чтобы всё уместилось и при этом можно было легко разобраться.

Но смелые дизайнеры всё же берутся за эту титаническую задачу. Вот очередная попытка – число кругов на схеме посчитали избыточным и решили заменить часть из них шестиугольниками, ориентировав линии по гексагональной сетке:

https://moslenta.ru/news/moskvicham-predstavili-obnovlennuyu-kartu-metro-s-perspektivoi-na-10-let-03-08-2021.htm

На сайте московского метрополитена представили обновленную карту с перспективой на ближайшие 10 лет. Дизайнером выступил Константин Коновалов, который ранее создал современный логотип столичного метро.

В течение десятилетия в Москве заработают три новых диаметра: D3, D4, D5. Также откроются две сквозные радиальные линии: сиреневая и розовая, а замкнется Большая кольцевая линия темно-серой веткой. Многие линии еще будут продлены в Подмосковье для лучшей транспортной доступности отдаленных от центра города районов.

Всего к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию около 200 новых станций.

Пользователи сети неоднозначно восприняли эту новость. Многие отметили, что схема обновленной карты выглядит как «подземная паутина» с пересечением множества линий и станций метро.

Возможно, это не такая уж плохая идея. Разных цветов для линий Московского метро давно уже не хватает, так что если линии будут иметь более узнаваемую форму, это должно сделать схему более читаемой. Также довольно неплохо выглядит визуальное выделение разных зон в городе и пригородах.

2. Киберпанк проникает в российский городской транспорт:

https://nplus1.ru/news/2021/07/31/face-pay

На Филевской линии московского метро в тестовом режиме запустили оплату по лицу. Воспользоваться новым способом оплаты проезда пока смогут 1000 человек, прошедших регистрацию. До конца текущего года планируется расширить пробный режим на все станции, а также увеличить фокус-группу. О запуске тестирования сообщается на сайте Московского метрополитена.

Запуск системы Face Pay в московском метро начался осенью 2020 года, о чем сообщала столичная мэрия. В мае 2021 года заместитель мэра города Максим Ликсутов рассказывал, что технология уже в течение нескольких месяцев тестируется на отдельных станциях. Первоначально опробовать новый сервис оплаты могли лишь сотрудники метрополитена, которые за это время успели совершить более одного миллиона успешных проходов через турникеты. К концу 2021 года столичный метрополитен планирует еще ряд нововведений. Так, власти Москвы потратят почти миллиард рублей на установку мультимедийных экранов с камерами, которые будут оснащены функцией распознавания лиц. Эта технология позволит следить, в том числе, за «праздношатаниями» в метро.

Департамент транспорта Москвы объявил о запуске на Филевской линии тестирования системы Face Pay. Воспользоваться таким способом оплаты смогут пассажиры, оставившие заявку на сайте организации. Сообщается, что во время тестового этапа, в котором могут принять участие 1000 человек, людям будут предлагать выполнять задания, направленные на электронную почту. Обо всех проблемах, связанных с Face Pay, можно рассказать в мобильном приложении, по электронной почте или в чат-боте.

Face Pay не планируют делать обязательным, все прежние способы оплаты проезда сохранятся. Проход будет осуществляться через турникеты, перед которыми на полу нанесен круглый черный стикер. Турникет откроется в течение 1–2 секунд, а деньги за проезд будут списаны с привязанной банковской карты.

Если эксперимент будет успешен, то такую систему оплаты могут внедрить во всём московском метро, затем в остальном общественном транспорте по всей России, а также в магазинах и других местах.

Между прочим, в качестве дополнительного бонуса такая система могла бы использоваться для контроля масочного режима. Не надел маску – технически не сможешь оплатить проезд или покупку.

3. Любопытное интервью с московским архитектором. Он рассказывает, что современные дома строятся из грязи и картона, поэтому они начинают разваливаться уже через 15 лет. А вот что он пишет про автоматизацию:

https://moskvichmag.ru/gorod/pochti-vse-chto-stroitsya-imitatsiya-dolgovechnogo-a-na-dele-karton-arhitektor-nikolaj-lyzlov/

…за эту дурацкую пандемию мы все научились работать на удаленке. Сегодня у нас было заседание кафедры по зуму — 50 человек собрались. И в институт уже никто не ходит, все сидят — кто на даче, кто дома, кто из автомобиля. Мы так можем учить, можем работать. У меня в бюро есть одна сотрудница, экономист, с которой я никогда не встречался, только разговариваю по телефону и переписываюсь, хотя она живет в Москве, но в принципе могла бы жить и в другом городе. Другая, архитектор, приезжает в бюро раз в неделю. И получается, что у нас вообще нет поводов собирать всех в такую большую кучу.

Раньше было понятно — завод ЗИЛ или какой-нибудь «Серп и Молот», куда каждый день по гудку ходит большое количество людей. Сейчас такого нет. Я был два года назад на заводе «Тиги Кнауф» под Бухарой — вне города, огромный железный ящик, а рядом домик и стоянка на десять машин, больше не нужно, потому что в этом домике сидят десять человек. Ты приходишь на завод — там два чувака в касках и жилетах ходят и что-то настраивают, и все это со страшной силой работает, прет продукция. Или завод кирпича в Германии — рабочих нет. Мы спрашиваем: «А где рабочие?» Нам показывают — под потолком в стеклянном аквариуме сидит человек перед мониторами — это рабочий.