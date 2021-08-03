Джинсовые шорты на старых бабах – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поговорим о любимой летней одежде всех возрастных колхозниц?
Фото: Соцсети
Шорты из денима в сочетании с майкой — это святая святых старых баб с дурным вкусом.
Если такое напялит на себя молодая, красивая женщина, то ей этот тренд позавчерашнего дня простят.
Фото: Соцсети
Просто потому что молодая. Просто потому что красивая.
Но когда в джинсовые шорты и майки-алкоголички влезают возрастные женщины, типа Макеевой или Волочковой, это выглядит, на мой взгляд, жалким колхозом.
Одеваться, как девушка слева, можно, если вы молоды, стройны и хороши собой. А вот, как старушка Дженнифер, пожалуй, не стоит.
Фото: Соцсети
А теперь, крошки, признавайтесь: кто любит летом в шортах из денима и майке прогуляться? Сколько вам лет? Кем себя при этом ощущаете?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет