 

Джинсовые шорты на старых бабах – Личное мнение

03.08.2021, 19:46, Разное
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Поговорим о любимой летней одежде всех возрастных колхозниц?


Фото: Соцсети

Шорты из денима в сочетании с майкой — это святая святых старых баб с дурным вкусом.

Если такое напялит на себя молодая, красивая женщина, то ей этот тренд позавчерашнего дня простят. 


Фото: Соцсети

Просто потому что молодая. Просто потому что красивая.  

Но когда в джинсовые шорты и майки-алкоголички влезают возрастные женщины, типа Макеевой или Волочковой, это выглядит, на мой взгляд, жалким колхозом.

Одеваться, как девушка слева, можно, если вы молоды, стройны и хороши собой. А вот, как старушка Дженнифер, пожалуй, не стоит.


Фото: Соцсети

А теперь, крошки, признавайтесь: кто любит летом в шортах из денима и майке прогуляться? Сколько вам лет? Кем себя при этом ощущаете?

Источник: Лена Миро



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