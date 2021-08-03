 

Стало известно о возможном захвате судна в Оманском заливе

03.08.2021, 19:38, Новости дня
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В Оманском заливе, возможно, захватили судно, сообщила Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

Организация ранее во вторник сообщила о происшествии с неназванным судном в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ), позже в UKMTO уточнили, что речь может идти о захвате судна, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США.



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