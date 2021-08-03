 

Мнение: Срочно, за Москвой России нет! Успехи Кремля доведут кого захочешь!

03.08.2021, 19:34, Разное
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Граждане, я продолжаю планово издеваться над теми чебурашками, кто постоянно лишь рассказывает, как у него все плохо. У соседа и Обамы 22 см, начальник получает больше, у друга жены сиськи больше, дороги ремонтируют только в соседнем районе, а все москвичи, с..лово нехорошее, жируют и миллионеры.

Вот ссылка, если не открывается в ЖЖ: https://youtu.be/HLegLxx3rIE

Я думаю почти у всех у нас есть такие друзья или родственники. Обязательно покажите им, пускай подписываются. Я тут столько новых тем придумал. Скоро выпущу советы, как нам обустроить Россию – если слушать тех, кто вечно борется за "справедливость"!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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