Звездная вещь: где купить кроп-топ, как у Кьяры Ферраньи

Любуетесь одеждой звезд и задумываетесь, где взять точно такую же? Рассказываем, что надевают знаменитости и как дорого вам обойдется та или иная вещь из их гардероба. Новая героиня рубрики “Звездная вещь” – фешн-блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи. Весной этого года став мамой во второй раз, итальянка быстро пришла в форму и вскоре начала носить любимые ею кроп-топы. Один из таких она надела на обед в миланском ресторане Il Bacaro del Sambuco.

Кьяра Ферраньи в МиланеТрикотажный светло-желтый топ, снабженный “косточками”, выполнен в бельевом стиле. Круглый вырез подчеркивает грудь, а рюши добавляют игривости. По центру – бусины, имитирующие застежку. Найти топ-бра, как у Кьяры, можно в весенне-летней коллекции французского бренда Sandro. Цена с 50-процентной скидкой – 5950 рублей. Удобный вариант для жары, который можно сочетать и со спортивными джинсовыми шортами, и с женственной юбкой, и с классическим черным костюмом.