Мнение: Россия – уникальный сырьевой придаток всего мира

Опять Девол (что-то он разошелся – видимо, тоска по Родине все ж не шутка). Хорошо изложил!

“Мало кто осознает, что РесФед – это уникальный дистрикт, особенность которого – в широкой номенклатуре вывозимых природных ископаемых и производных от них.

Помимо нефти (238 миллионов тонн) и газа (более 230 млрд кубометров) вывезли в прошлом году одних только черных металлов (включая руду) на 40 миллионов тонн: https://e-cis.info/news/567/91112/. А всего экспорт металлов дал 60 млрд долларов. Еще каждый год вывозят под 100 миллионов тонн угля, под миллион тонн одной только меди и так далее. Драгоценных металлов одних вывезли примерно на 27 миллиардов долларов – это половина экспорта какой-нибудь Украины. Палладий, никель, алюминий, титан и так далее. Вывозится все. И почти везде – рудник входит в мировые лидеры по каждому отдельному товару.

Медь? В пятерке. Нефть? Второе место. Золото? Второе место по добыче. Никель? Второе место по экспорту после Канады.

А дальше идут минеральные и химические удобрения (35 миллионов тонн на 8 миллиардов долларов), древесина, зерно, рыба (3 миллиарда долларов только официально!) и так далее.

Посмотрите на любой сырьевой дистрикт на планете. Везде преобладают моноэкспортеры. Саудовская Аравия ничегошеньки кроме нефти и газа не имеет. Чили кроме меди – тоже. Австралия или Бразилия – куча железной руды и на этом почти все (остальное уже мелочь). Более-менее похожа разве что Канада – нефть, зерно, рыба, никель, но и то не полный аналог.

А тут выгребается все подчистую. Вывозится и большая часть капитала. На остатки содержится госаппарат (две трети расходов – армейка и чиновники, остальное – пенсы и так далее). И нам бердичевские политологи рассказывают про противостояние сырьевого придатка с кем-то там. А вышиванки до сих пор мриют, что Запад ради этих ничтожеств поломает курицу, несущую золотые яйца. Но устроено все с предельной эффективностью.

Именно отсюда “работающая бедность”, “денег нет”, “г’аботать за доширак”, вечный кризис, вечный рост цен

на все и загибающийся потребительский сегмент”

К этому можно добавить еще один смешной факт: у 25 “верхних” российских “олигархов”, по подсчетам журнала Форбс, только в России (!), на российских счетах (!!) лежит сегодня 27 трлн. рублей. В то же время у всего остального населения РФ (всех, вместе взятых, от Москвы до самых до окраин) на счетах в тех же самых банках на всех видах счетов лежит… 26 трлн. руб. То есть 25 человек вместе имеют одних только рублей больше, чем все остальные 145 млн. населения бедовой РФ, вместе взятые. Про тугрики разных прочих наименований мы уж вообще скромно помолчим – о том, у кого их сколько.

В общем, интересно, конечно, что говорить. Почему при таком количестве денег Россия живет настолько хреново – не совсем понятно.