 

Эксперты выявили у топовых спортсменов серьезные психические отклонения

03.08.2021, 19:20, Разное
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В рамках исследования данных топовых канадских спортсменов было установлено: до 41,4% спортсменов национальной сборной Канады, которые тренировались к Олимпиаде в Токио, имели проблемы с психическим здоровьем. Для сравнения: показатели для среднестатистических людей – около 10%. 

Итак, 31,7% спортсменов сообщили о симптомах депрессии, 18,8% – о симптомах от умеренной (12,9%) до тяжелой (5,9%) тревожности, а 8,6% демонстрировали признаки пищевого расстройства.

У спортсменов повышен риск развития опасной аритмии

Ученые оценили вероятность развития мерцательной аритмии при интенсивных занятиях разными видами спорта. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine.

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Ученые обнаружили значительную связь между стрессом и тремя упомянутыми психическими расстройствами. Примечательно: симптомы депрессии были напрямую связаны с отбором для участия в Олимпийских играх. Кстати, эксперты упоминают и явление постолимпийской депрессии. О выявлении депрессии в преддверии соревнований речь зашла впервые. Специалисты были уверены, что спортсмены должны радоваться тому, что прошли отбор. На практике ситуация обстоит по-другому. 

О том, что психологическое состояние спортсменов требует пристального внимания, утверждает история американской гимнастки Симоны Байлз. Спортсменка снялась с Олимпиады, сославшись на неудовлетворительное психическое здоровье.



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