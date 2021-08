Возле здания американского Пентагона произошла стрельба. СМИ пишут о нескольких раненых

Инцидент произошел у центра транзитных перевозок ведомства. Военные попросили граждан не посещать это место.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

По сведениям Associated Press, несколько человек получили ранения. Репортер агентства слышал несколько выстрелов, затем паузу и по крайней мере еще один выстрел.

Инцидент произошел на автобусной платформе Metro, которая является частью транзитного центра Пентагона. Этот объект находится всего в нескольких шагах от Пентагона, уточнило агентство.

Представитель агентства по охране сил Пентагона сказал Politico, что сотрудник полиции ведомства застрелил нападавшего, ему не удалось проникнуть в здание. Еще один офицер получил ранение.

Персоналу Пентагона запретили покидать здание.

