 

Еще один шахтер умер из-за взрыва на шахте в Донецкой области – Волынец

03.08.2021, 19:18, Новости дня
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“В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении “Покровское”. Это вторая смерть в результате трагедии на шахте “Покровское”, – написал Волынец.

Еще восемь шахтеров, пострадавших от взрыва, остаются в больницах Краматорска и Покровска. 

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/884828898793021

Контекст:

31 июля ранним утром в поселке городского типа Удачное Донецкой области на угольной шахте, принадлежащей ПАО “Шахтоуправление “Покровское”, произошел взрыв.

В шахте в это время были работники шахтоуправления “Покровское” и сотрудники подрядной организации. Один из горняков, сотрудник подрядной организации, скончался в тот же день, еще девять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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