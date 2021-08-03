Еще один шахтер умер из-за взрыва на шахте в Донецкой области – Волынец

“В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении “Покровское”. Это вторая смерть в результате трагедии на шахте “Покровское”, – написал Волынец.

Еще восемь шахтеров, пострадавших от взрыва, остаются в больницах Краматорска и Покровска.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/884828898793021

Контекст:

31 июля ранним утром в поселке городского типа Удачное Донецкой области на угольной шахте, принадлежащей ПАО “Шахтоуправление “Покровское”, произошел взрыв.

В шахте в это время были работники шахтоуправления “Покровское” и сотрудники подрядной организации. Один из горняков, сотрудник подрядной организации, скончался в тот же день, еще девять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

—