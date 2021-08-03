 

Борец Насибов о выходе в финал Олимпиады: Это все для Украины. Я люблю эту страну

03.08.2021, 19:18, Новости дня
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“Я прошел очень тяжелую дорогу к этой Олимпиаде. Меня родители дома ждут, переживают больше, чем я. Это слезы, которые я не могу сдержать. Огромное спасибо всей Украине. Я люблю эту страну. Это все для Украины. Мне нечего сказать. Слава богу, что он наградил меня такой победой. Чем тяжелее победа, тем слаще. Я не могу сдержать свои эмоции. Спасибо семье, девушке и первому тренеру. Спасибо всей Николаевской области, из которой я родом, где я тренируюсь. Огромное спасибо моему тренеру Владимиру Шацких. Он, наверное, радуется больше меня. Этот человек дал мне поверить в себя”, – сказал Насибов.

Он также прокомментировал решения судей, которые по ходу поединка снимали с него баллы.

“План бога, который написан мне, хоть 150 судей будет. У нас нет такого финансирования, чтобы нас тянули, но нам это и не надо. Украина – сильный народ, мы выиграли”, – подчеркнул борец.

22-летний Насибов, который 15 лет назад переехал в Украину, добавил, что является уроженцем Азербайджана, поэтому его поддерживают и в этой стране.

“Хотел бы всему Азербайджану, я еще азербайджанец, [передать] всем большой салам. Украина и Азербайджан – это мои любимые страны, мои родины. Я вас всех люблю. Вы мне много пишете, но я не хотел отвечать, не хотел мысли в сторону убирать. Это еще не все. Буду настраиваться на финал. У меня такие эмоции, я выйду из зала и постараюсь их забыть. После схватки у меня сил как будто никто не забирал. Но против меня был чемпион мира. Силы есть, что может быть лучше. Выше Олимпийских игр ничего нет”, – резюмировал борец.

3 августа в полуфинальной схватке в весовой категории до 67 кг Насибов одержал волевую победу над борцом из Египта Мохамедом Ибрагимом Эльсаедом. В решающем поединке, который состоится завтра, украинцу будет противостоять представитель Ирана Мохаммад Реза Гераи.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.

Украина находится на 60-м месте, у нее семь олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и шесть бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и в греко-римской борьбе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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