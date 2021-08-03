Суд арестовал военнослужащего УГО, которого подозревают в избиении танцора шоу-балета Дорофеевой

“По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток сотруднику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что между 28-летним работником УГО и танцором, который вступился за девушку, внезапно возник конфликт.

“Подозреваемый нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю”, – подытожили прокуроры.

Контекст:

Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из клуба “Лифт”, после чего его сначала толкнули, ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего УГО Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии. 2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По состоянию на 2 августа Гончаренко по-прежнему находился в медикаментозной коме.

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