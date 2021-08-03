 

В РФ изучают возможность создания сверхбыстрой магнитной памяти

03.08.2021, 19:16, Новости дня
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Возможности использования многослойных металлических нанопленок исследуют сейчас сотрудники Дальневосточного федерального университета. К работа также привлечены ученые из Франции и Кореи. Целью работы является создание сверхбыстрой магнитной памяти, сообщают представители вуза.

По словам ученых, они хотят найти оптимальное соотношение между толщиной нанослоев. Таким образом, можно добиться повышения таких качеств, как энергоэффективность, емкость накопителей, а также скорость передачи больших объемов данных.

Электронная промышленность предлагает все более мощные устройства, в которых также увеличивается объем накопителей. Поэтому важно, чтобы скорость внутренней передачи данных не отставала от потребностей новых гаджетов.



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