В Перми представили программу для прогноза проседания зданий

В Пермском политехническом университете представили созданную специалистами вуза компьютерную программу, которая станет отличным помощником в градостроении. Она на основе всего нескольких параметров позволяет определить степень будущей осадки зданий.

По словам экспертов, во многих регионах РФ грунты очень сложные. Иногда перед началом проектирования строительства новых зданий нужно проводить длительные исследования участков, а также испытания устойчивости грунтов.

В данном случае достаточно собрать несколько ключевых данных, заложить их в компьютер и запустить специальную программу. Результат будет получен сразу же, утверждают разработчики. Как минимум, вы получите ответ, насколько устойчивым будет запланированное здание на выбранном участке.