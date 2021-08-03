 

LTE построят на российском оборудовании

03.08.2021, 19:14, Разное
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В ГКРЧ обязали операторов связи с 2023 года использовать для сотовых сетей IV поколения (LTE) оборудование исключительно российского производства. Ранее это требование касалось только 5G. На сегодняшний день выпуском базовых станций, входящих в реестр телекомоборудования отечественного происхождения, занимается государственная корпорация «Ростех».
По словам Василия Бровко, занимающего в «Ростехе» должность директора по особым поручениям, базовые станции LTE, разработка которых завершилась в конце минувшего года, были представлены этим летом в рамках конференции «ЦИПР – 2021». Корпорация имеет возможность предоставить любому российскому оператору в обозначенные сроки отечественное оборудование, которое отвечает всем требуемым спецификациям, информирует forbes.ru

Недавно замгендиректора «Ростеха» Александр Назаров дал сотрудникам Forbes интервью, в котором в частности рассказал о стремлении госкорпорации сломать предубеждение против российского оборудования, доказав, что оно является в полной мере конкурентоспособным. Вице-руководитель назвал компанию лидером в производстве радиоэлектроники. Однако для того чтобы были созданы комплексные решения, нужно объединить усилия всех участников рынка, а потому в «Ростехе» создают кооперацию разработчиков оборудования для сетей 5G – в данном процессе принять участие может любое отечественное предприятие.

В 2019 году специалисты Национального центра информатизации разрабатывали дорожную карту развития беспроводной связи как «сквозной» цифровой технологии, и со стороны госкорпорации процесс курировал с самого начала именно Василий Бровко.

Летом позапрошлого года, когда «Ростелеком» и правительство страны заключили соглашение о развитии высокотехнологичной сферы «Сети связи 5-го поколения», Василий Бровко– уже в качестве сопредседателя Архитектурного совета по 5G – отвечал за разработку дорожной карты, которую в итоге власти утвердили в конце 2020-го.



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