Ученые представили новую методику иммунотерапии рака с использованием наночастиц

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать новый метод иммунотерапии онкозаболеваний. В его основе лежит принцип усиления функции естественных клеток-киллеров посредством применения наночастиц.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Северо-Западный университет (штат Иллинойс, США), стало их стремление к поискам новых эффективных решений проблем борьбы с раковыми заболеваниями, принципиально отличающихся от традиционно используемых. В частности, большая часть клеточных иммунотерапевтических средств базируются на использовании Т-клеток – неотъемлемых составляющих адаптивного иммунитета человеческого организма. При этом методы лечения с использованием Т-лимфоцитов имеют весьма недешевую цену, они характеризуются длительным инкубационным периодом и, зачастую, сильными побочными эффектами. В то же время, во врожденной иммунной системе организма имеются NK-клетки, имеющие способность к более оперативному реагированию на все посторонние. Перспектива воспользоваться возможностями NK-клеток всегда была весьма заманчивой, однако её реализация была невозможна из-за наличия серьезного физиологического препятствия. “Этим клеткам довольно сложно проникнуть внутрь опухолей, имеющих толстую барьерную ткань”, – пояснил один из авторов исследования, доктор Донг-Хьюн Ким. Стремясь решить извечную проблему, исследователь и его коллеги разработали магнитный нанокомплекс, связывающийся с NK-клетками и способствующий секреции цитотоксических соединений.

Упомянутый процесс реализуется посредством воздействия на внешнюю часть клетки при активации нанокомплекса переменным магнитным полем. Объектом тестирования последнего стали животные модели гепатоцеллюлярной карциномы, в итоге же эксперимента специалисты выявили способность магнитной активации к увеличению возможности NK-клеток к уничтожению клеток рака при введении в опухоли. К слову, еще одним преимуществом нового метода является легкая визуализация наночастиц на МРТ – это позволяет производить точный мониторинг распределения NK-клеток на всех этапах инъецирования. Материалы научной работы были опубликованы ACS Nano.

Источник: gazetadaily.ru