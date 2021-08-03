Андрей Макаревич удивил поклонников новым увлечением: “Мне понравилось”

Известный отечественный музыкант Андрей Макаревич разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой презентовал подписчикам продукт своего нового увлечения. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Стоит отметить, что мэтр российского рока уже полтора года счастлив со своей четвертой женой – журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн из Израиля. Выяснилось, что помимо творческих занятий, у пары есть и довольно своеобразное увлечение, продукт которого Андрей Макаревич и представил в ленте своего микроблога. На снимках небольшого фотоколлажа музыкант показал изображения бокалов и винных бутылок, а на заглавном кадре предстал в сопровождении своей любимой. “Презентовали с женой наше новое вино. вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось”, – лаконично пояснил хозяин аккаунта тему своей публикации. Впрочем, немного позже, в комментариях, певец упомянул, что изготовлением приятного напитка занимается его жена, ему же была доверена почетная миссия визуализации оформления продукции.

Изображение взято с: [email protected]_makarevich_official

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры пришли в восторг от откровения лидера группы “Машина времени”. В частности, часть подписчиков упрекнула Андрея Макаревича в своеобразной рекламе нетрезвого образа жизни, а один из посетителей микроблога и вовсе посоветовал рок-звезде “заниматься своим делом”. Впрочем, большинство поклонников, напротив, с нескрываемым одобрением отнеслось к неожиданному хобби кумира и пожелали ему и его любимой успехов в виноделии.