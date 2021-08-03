 

Андрей Макаревич удивил поклонников новым увлечением: “Мне понравилось”

03.08.2021, 19:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный отечественный музыкант Андрей Макаревич разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой презентовал подписчикам продукт своего нового увлечения. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Стоит отметить, что мэтр российского рока уже полтора года счастлив со своей четвертой женой – журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн из Израиля. Выяснилось, что помимо творческих занятий, у пары есть и довольно своеобразное увлечение, продукт которого Андрей Макаревич и представил в ленте своего микроблога. На снимках небольшого фотоколлажа музыкант показал изображения бокалов и винных бутылок, а на заглавном кадре предстал в сопровождении своей любимой. “Презентовали с женой наше новое вино. вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось”, – лаконично пояснил хозяин аккаунта тему своей публикации. Впрочем, немного позже, в комментариях, певец упомянул, что изготовлением приятного напитка занимается его жена, ему же была доверена почетная миссия визуализации оформления продукции.
Изображение взято с: [email protected]_makarevich_official
Стоит отметить, что далеко не все фолловеры пришли в восторг от откровения лидера группы “Машина времени”. В частности, часть подписчиков упрекнула Андрея Макаревича в своеобразной рекламе нетрезвого образа жизни, а один из посетителей микроблога и вовсе посоветовал рок-звезде “заниматься своим делом”. Впрочем, большинство поклонников, напротив, с нескрываемым одобрением отнеслось к неожиданному хобби кумира и пожелали ему и его любимой успехов в виноделии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Стало известно о рекордном подорожании квартир в Москве

28.04 / Власти Кипра незаконно выдали 3500 «золотых» паспортов

18.03 / Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов

05.07 / Специалисты рассказали о важности витамина K

29.08 / Названы тревожные сигналы дефицита “солнечного” витамина D

18.03 / Суточный прирост больных COVID-19 россиян составил 9,8 тысячи

12.06 / Телескопический карниз – незаменимая вещь для порядка в кухонном шкафу

21.05 / Леди Гага впервые рассказала о беременности в результате изнасилования

06.10 / Ученые: Агрессия вызывает еще большую агрессию

01.05 / «Свободу Дереку Шовину»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика