 

ЦИК предоставила в суде новые документы о зарубежных активах Грудинина

03.08.2021, 19:08, Разное
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Во время заседания Верховного суда РФ Центральная избирательная комиссия представила новые документы об иностранных активах директора ЗАО “Совхоз имени Ленина” Павла Грудинина. Ранее ему было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты. Бизнесмен собирался в сентябре баллотироваться в Госдуму от КПРФ. Партия решила оспорить в суде решение ЦИК.

В ходе заседания юрист Центризбиркома заявила, что комиссия получила данные от Генеральной прокуратуры, из которых следует, что с сентября 2020 года Грудинин снова стал владельцем акций. Она подчеркнула, что в распоряжении ЦИК также есть решение Верховного суда Белиза от 2020 года, согласно которому, компания больше не считается ликвидированной.

Юрист отметила, что акции данной компании упоминаются еще в решении Видновского суда от 2019 года. Напомним, тогда Грудинин и его супруга делили совместно нажитое имущество после расторжения брака. Данные ценные бумаги суд оставил бизнесмену – решение уже вступило в законную силу.

Меж тем, представитель директора совхоза еще до оглашения документов из прокуратуры заявила в суде, что ее доверитель не владеет информацией об указанных акциях: “На сегодняшний день мой доверитель не имеет информации, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной компании или что данная компания поменяла статус, — не было ни повесток, ни других документов”.

Важно отметить, что инициатором резонансного дела стала экс-супруга Грудинина. Она направила в ЦИК письмо, в котором сообщила, что бизнесмен продолжает владеть долей в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, директор совхоза имеет в активе 16 667 акций компании Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе.



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