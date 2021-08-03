СМИ: У здания Пентагона в США произошла стрельба

У здания штаб-квартиры Министерства обороны США (Пентагон) в американском Арлингтоне произошла стрельба. Об этом сообщил один из местных телеканалов со ссылкой на представителей чрезвычайных служб.

Управление охраны Пентагона заявило, что в настоящее время здание закрыто в связи с происшествием. Граждан призвали не приближаться к району, где расположено здание. Стоит отметить, что официального подтверждения информации о стрельбе пока не поступало, передаёт “Радио 1”.