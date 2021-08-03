Мнение: Платные опыты

Россияне должны платить за вакцинацию от коронавируса, так как очень дорого вакцинировать 60% жителей страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор, доктор медицинских наук РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко. «Я считаю, что люди должны платить за вакцинацию. Будет очень дорого вакцинировать даже 60% жителей России», — высказал свое мнение Александр Карабиненко.

При этом он и не отрицает того, что последствия вакцинации сегодня неизвестны. Он прямо говорит о том, что неизвестно, какие осложнения могут ожидать вакцинированных через годы. Однако полагает, что риск смерти "тысячи на миллион" вполне оправдан.

Идея платной вакцинации сильно напоминает анекдот, когда жителям предложено самостоятельно прибыть на место повешения. Со своими табуретками и верёвками. Хотя нет такого анекдота, который не был бы воплощен в нынешней России. У нас абсурд давно стал нормой.

Однако вряд ли режим пойдет на платную вакцинацию, по крайней мере пока. Задача – сломить сопротивление людей и заставить их пойти на неизвестную по степени риска медицинскую процедуру. При этом сами врачи, включая и врачей от политики вроде процитированного Карабиненко, не отрицают, что последствия и осложнения носят неизвестный характер.

Потом, когда сопротивление будет сломано, когда люди согласятся на то, что над ними могут проводить любые по степени риска эксперименты – возможно, что они же и будут оплачивать эти опыты над собой. Но не сейчас.

Карабиненко здесь демонстрирует лояльность режиму и забегает немножечко вперед в надежде, что усердие будет замечено и отмечено. Не более того.

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