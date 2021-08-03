 

Сменивший пол петербуржец не смог через суд стать «матерью» своим детям

03.08.2021, 18:44, Новости дня
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Городской суд Петербурга подтвердил решение райсуда, который отказался признавать матерью детей мужчину, сменившего пол, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина сделал операцию по перемене пола после смерти супруги, он обратился в ЗАГС с требованием изменить свидетельство о рождении детей, чтобы указать там себя в качестве матери, передает РИА «Новости».

В ЗАГСе ему отказали, и он обратился в суд. В заявлении он указал, что является единственным законным представителем детей, но во всех учреждениях, куда он обращается, от него требуют документы, подтверждающие статус родителя.

В связи с этим мужчина должен раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет нравственные страдания.

Суд в первой инстанции отметил, что матерью детей была реальная женщина, потому заменить ее в свидетельстве невозможно. Дети имеют право знать о своих биологических родителях и семейную историю, также имеют право общаться с родственниками по линии матери.

В случае удовлетворения иска данные о биологической матери детей исчезают, указывал райсуд.

Довод о необходимости раскрывать тайны личной жизни «не является основанием для удовлетворения заявления, поскольку сохранение персональных данных, медицинской тайны… за счет нарушения прав детей недопустимо».

Городской суд отказал в апелляции истцу. «Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда согласилась с районным судом», – заключили в пресс-службе.

Напомним, в Нидерландах разрешили менять пол в свидетельстве о рождении детям младше 16 лет.



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