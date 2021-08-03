 

Шкарлет о возвращении к дистанционному обучению: Пока таких перспектив нет

03.08.2021, 18:24, Новости дня
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Отвечая на вопрос о возможности дистанционного образования, Шкарлет рассказал, что “на данный момент таких перспектив нет”.

Он отметил, что планы министерства может изменить ситуация с распространением штамма коронавируса “Дельта”.

“Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае”, – сказал Шкарлет.

Министр напомнил, что очное обучение будет доступно при любой эпидемической ситуации, но в случае, если вакцинацию пройдет 80% персонала.

“У нас сегодня, например, в Киевской области 90% вакцинировано. Дошкольное образование, средние учреждения внешкольного – 31% уже вакцинировано в целом. Но есть заведения, где 90% вакцинированы, есть заведения, где 70%, есть заведения, где 7% вакцинированы”, – рассказал Шкарлет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 августа в стране подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19, умерли от болезни почти 53 тыс. человек.

В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что локдаун осенью в стране неминуем. По прогнозам Минздрава, она приведет к самой суровой степени карантина.

В июне Шкарлет не исключил введение обязательной вакцинации для работников образования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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