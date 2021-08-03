Денисенко: Диктаторы достают оппозиционеров, где бы они ни были. Даже в Великобритании. Зачем сейчас кричать, что вся наша контрразведка говно?

Почему мы так упиваемся смертью белорусского оппозиционера?

Когда-то давно доминиканский диктатор Трухильо догонял всех оппозиционеров, где бы они ни были. И остановить эти истории могли только сильные государства, которые угрожали ему экономическими санкциями.

Россияне также догоняли и демонстративно догоняли тех, кого они считали предателями, например, в Великобритании.

Я не сторонник Баканова и считаю, что он, наверное, не совсем на своем месте. Но зачем посыпать голову пеплом и кричать, что вся наша контрразведка говно? Даже если демонстративно убили белорусского оппозиционера?

Что должно сделать сейчас СБУ? Резко усилить контрразведывательные мероприятия и законы. И хочу представить себе, что бы запели все наши либералы, если бы, например, завтра было сказано: обязательно надо носить паспорт и вас могут проверить. Я не говорю уже о каких-то других, более сложных вещах.

Поэтому, уважаемые специалисты из контрразведки, все спецслужбы мира имеют свои прососы. Если мы хотим усиливать контрразведку, а ее надо усиливать, надо менять свое отношение к гражданской жизни: вводить обязательную военную службу для всех, с соответствующей идеологической прокачкой, создавать не бумажную, а реальную тероборону, предоставлять куда более широкие права и возможности для контрразведки. И менять суды, между прочим. Но мы этого не хотим. Нам нужно посмаковать просос контрразведки и не предложить ничего конструктивного.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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