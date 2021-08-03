Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков

Если игнорировать эту процедуру, виноградная лоза будет удлиняться естественным образом, а сами ягоды с каждым разом будут становиться все мельче и мельче, так как неухоженный куст не способен сам себя обеспечить полноценным питанием.

Единого мнения о том, когда лучше обрезать виноград, нет. Некоторые садоводы делают это весной, другие утверждают, что обрезка винограда должна осуществляться осенью.

Фото: depositphotos.com

Эксперты сайта “Огород” утверждают, что обрезка винограда осенью уместна в том случае, если кусты винограда на зиму планируется укрывать. При этом сам процесс выполняется после того, как кусты винограда сбросят листья.

Если же они будут зимовать без дополнительной защиты, обрезать лозу лучше весной до того, как начнут набухать почки.

Фото: depositphotos.com

Поскольку осень наступит уже через месяц, остановимся подробнее на том, как правильно обрезать виноград в это время года.

Садовод из Беларуси Александр Мчедлидзе на своем канале в YouTube рекомендует для обрезки лозы использовать только острый секатор, а не нож или, например, ножницы.

“У каждого секатора есть два лезвия – режущее и опорное. Секатор стараемся расположить так, чтобы режущее лезвие было обращено в сторону оставляемой части куста, а опорное – с той стороны лозы, которую удаляем. Для чего это? Для того, что режущее лезвие не сминает ткани и получается нормальны срез. А со стороны опорного лезвия может сминаться древесина”, – рассказал эксперт.

Что касается направления срезов, то он всегда делается выше на 2 или 3 см от почек в направлении от них.

“Если мы планируем гнуть плодовую стрелку вправо, оставляемый побег надо подобрать так, чтобы он оказался слева от сучка и наоборот”, – отметил эксперт., подчеркнув, что это рекомендация, а не обязательное условие обрезки.

По словам садовода, главным правилом обрезки является постулат о том, что сучок замещения всегда должен находиться ниже плодовой стрелки.

“И еще одно важное правило – раны мы всегда должны наносить с одной стороны побега. В таком случае мы минимально препятствуем движению сока от верхушки”, – резюмировал Мчедлидзе.

ВИДЕОВидео: Александр Мчедлидзе / YouTube

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