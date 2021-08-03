 

Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков

03.08.2021, 18:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если игнорировать эту процедуру, виноградная лоза будет удлиняться естественным образом, а сами ягоды с каждым разом будут становиться все мельче и мельче, так как неухоженный куст не способен сам себя обеспечить полноценным питанием.

Единого мнения о том, когда лучше обрезать виноград, нет. Некоторые садоводы делают это весной, другие утверждают, что обрезка винограда должна осуществляться осенью.

Фото: depositphotos.com

Эксперты сайта “Огород” утверждают, что обрезка винограда осенью уместна в том случае, если кусты винограда на зиму планируется укрывать. При этом сам процесс выполняется после того, как кусты винограда сбросят листья.

Если же они будут зимовать без дополнительной защиты, обрезать лозу лучше весной до того, как начнут набухать почки.

Фото: depositphotos.com

Поскольку осень наступит уже через месяц, остановимся подробнее на том, как правильно обрезать виноград в это время года.

Садовод из Беларуси Александр Мчедлидзе на своем канале в YouTube рекомендует для обрезки лозы использовать только острый секатор, а не нож или, например, ножницы.

“У каждого секатора есть два лезвия – режущее и опорное. Секатор стараемся расположить так, чтобы режущее лезвие было обращено в сторону оставляемой части куста, а опорное – с той стороны лозы, которую удаляем. Для чего это? Для того, что режущее лезвие не сминает ткани и получается нормальны срез. А со стороны опорного лезвия может сминаться древесина”, – рассказал эксперт.

Что касается направления срезов, то он всегда делается выше на 2 или 3 см от почек в направлении от них. 

“Если мы планируем гнуть плодовую стрелку вправо, оставляемый побег надо подобрать так, чтобы он оказался слева от сучка и наоборот”, – отметил эксперт., подчеркнув, что это рекомендация, а не обязательное условие обрезки.

По словам садовода, главным правилом обрезки является постулат о том, что сучок замещения всегда должен находиться ниже плодовой стрелки. 

“И еще одно важное правило – раны мы всегда должны наносить с одной стороны побега. В таком случае мы минимально препятствуем движению сока от верхушки”, – резюмировал Мчедлидзе.

ВИДЕОВидео: Александр Мчедлидзе / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.05 / Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в UFC

29.08 / Глава МИД Финляндии встретился в Литве с Тихановской

15.07 / Заболеваемость COVID-19 в тяжелой форме в РФ оказалась одной из самых низких в мире

18.12 / Бутусов: Завтра разберемся: приглашение меня на работу в Минобороны – это очередная неумная комедия или намерение провести реальные реформы

05.03 / Познер выступил в защиту прав ТВ приглашать отсидевшего срок маньяка

18.07 / Захарова оценила визит представителя ОБСЕ на Украину

30.10 / FAZ – объявление о частичном карантине немцы встретили со смешанными чувствами

02.09 / Российский модуль «Наука» для МКС отказался от украинских деталей

13.03 / Зеленский продлил соглашение с Нидерландами о расследовании крушения MH17

01.08 / В Греции вспыхнули лесные пожары, эвакуированы несколько населенных пунктов. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика