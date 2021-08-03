В Аргентине найдены останки гигантской летучей мыши

Уникальную находку сделали археологи во время раскопок в одной из пещер, расположенных возле аргентинского города Мирамар. Им удалось откопать челюсть, принадлежавшую гигантскому вампиру – летучей мыши невероятных размеров, жившей в глубокой древности.

По предварительным данным, возраст останков составляет около ста тысяч лет. Данный вампир минимум на 30% больше любого представителя своего вида, жившего когда-либо, говорят ученые.

Дальнейшие исследования пещеры привели к еще одному сенсационному открытию. Ученые сообщают, что данный гигантский вид вампиров мог жить на Земле еще несколько сотен лет назад! Не исключено, что именно они и стали прообразами вампиров из сказок и легенд.