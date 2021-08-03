 

В Аргентине найдены останки гигантской летучей мыши

03.08.2021, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уникальную находку сделали археологи во время раскопок в одной из пещер, расположенных возле аргентинского города Мирамар. Им удалось откопать челюсть, принадлежавшую гигантскому вампиру – летучей мыши невероятных размеров, жившей в глубокой древности.

По предварительным данным, возраст останков составляет около ста тысяч лет. Данный вампир минимум на 30% больше любого представителя своего вида, жившего когда-либо, говорят ученые.

Дальнейшие исследования пещеры привели к еще одному сенсационному открытию. Ученые сообщают, что данный гигантский вид вампиров мог жить на Земле еще несколько сотен лет назад! Не исключено, что именно они и стали прообразами вампиров из сказок и легенд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Пушков высмеял «псевдогероизм» Турчинова

03.04 / Стало известно, как Telegram-каналы заработали на ДТП с блогером Билом

09.02 / Суд обязал водителя “Схем” выплатить Портнову 57 тыс. грн

11.11 / НАПК планирует закрыть 62 дела из-за решения КСУ о декларациях

11.01 / Минздрав разрешил исследование препарата «Спутник Лайт» от коронавируса

08.04 / Стратегическая страховка Варшавы от непредсказуемого восточного соседа

27.06 / Спикер международного движения за запрет АЭС перешла в организацию, поддерживающую атомную энергетику

13.01 / Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19

09.08 / Германия пообещала Ливану 10 млн евро помощи

25.07 / Китай выразил протест США в связи с проникновением на территорию консульства в Хьюстоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика